Екс-главу Київської ОВА Кулебу призначено заступником Єрмака: що про нього відомо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президентський указ .

"Призначити Кулебу Олексія Володимировича заступником керівника Офісу президента України", - йдеться у документі.

Що відомо про Олексія Кулеба

Народився 1983 року в Києві, закінчив Київський національний економічний університет за спеціальністю "Міжнародна економіка", має ступінь магістра міжнародної економіки. До листопада 2008 року навчався у аспірантурі Національної академії державного управління.

З січня до червня 2005 року працював менеджером КП "Київ-медіа" Київської обласної ради, був помічником народного депутата. З грудня 2010 року до грудня 2011 року викладав у "Міжрегіональній Академії управління персоналом". Займався бізнесом, з травня 2014 року до жовтня 2015 року був помічником депутата Київради.

З жовтня 2016 року до серпня 2017 року Олексій Кулеба був радником гендиректора київського КП "Плесо". У листопаді 2019 став директором департаменту благоустрою КМДА, з 2021 був заступником голови КМДА Віталія Кличка.

Київську область очолив у лютому 2022 року, але у середині березня на цю посаду поставили генерала Олександра Павлюка. У травні 2022 року Кулеба знову став головою Київської ОВД.