"Олександрія" розгромила ЛНЗ та здобула перші очки у сезоні: хто в УПЛ залишається з "бубликом"

Олександрія, П'ятниця 12 вересня 2025 17:57
UA EN RU
"Олександрія" розгромила ЛНЗ та здобула перші очки у сезоні: хто в УПЛ залишається з "бубликом" Фото: Матч "Олександрія" – ЛНЗ (УПЛ)
Автор: Андрій Костенко

Програму 5-го туру чемпіонату української Прем'єр-ліги відкрив матч між "Олександрією" та черкаським ЛНЗ. Віце-чемпіони України минулого сезону здобули впевнену перемогу та набрали перші очки в поточній першості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

УПЛ, 5-й тур

"Олександрія" – ЛНЗ – 4:1

Голи: Цара, 12, 55, Шостак, 90+1, Джонатан, 90+3 – Ассінор, 32

Як пройшла гра

До цього поєдинку "містяни" з нулем балів перебували у зоні вильоту. Включно з матчами Ліги конференцій, їхня серія з поразок складала вже шість поєдинків поспіль.

У звітній грі господарі відкрили рахунок уже на старті: після помилки захисників м'яч підхопив Цара і переграв голкіпера.

ЛНЗ швидко відповів – Ассінор реалізував передачу Дайко. Гол перевірили за допомогою ВАР на предмет офсайду, але порушення виявлено не було.

Після перерви Цара оформив дубль красивим ударом з-за меж штрафного. Черкасці намагалися врятувати гру, але натомість у компенсований час пропустили ще двічі: відзначилися Шостак і Джонатан.

&quot;Олександрія&quot; розгромила ЛНЗ та здобула перші очки у сезоні: хто в УПЛ залишається з &quot;бубликом&quot;

Значення перемоги для "містян"

"Олександрія" здобула перші очки в сезоні та піднялася на 13-те місце (3 бали). Втім позиція тимчасова, оскільки більшість поєдинків туру – ще попереду.

Єдиною командою УПЛ, яка ще не набрала жодного пункту, залишається новачок дивізіону – "Епіцентр" з Кам'янця-Подільського. Команда спробує виправити ситуацію в суботу, 13 вересня, у гостьовій грі проти львівського "Руха". Початок матчу – о 13:00.

Раніше представили повний розклад матчів 5-го туру української Прем'єр-ліги.

Також читайте, яке завдання-мінімум за голами поставили Ванату в Іспанії.

