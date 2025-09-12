ua en ru
"Александрия" разгромила ЛНЗ и добыла первые очки в сезоне: кто в УПЛ остается с "баранкой"

Александрия, Пятница 12 сентября 2025 17:57
UA EN RU
"Александрия" разгромила ЛНЗ и добыла первые очки в сезоне: кто в УПЛ остается с "баранкой" Фото: Матч "Александрия" - ЛНЗ (УПЛ)
Автор: Андрей Костенко

Программу 5-го тура чемпионата украинской Премьер-лиги открыл матч между "Александрией" и черкасским ЛНЗ. Вице-чемпионы Украины прошлого сезона одержали уверенную победу и набрали первые очки в текущем первенстве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

УПЛ, 5-й тур

"Александрия" - ЛНЗ - 4:1

Голы: Цара, 12, 55, Шостак, 90+1, Джонатан, 90+3 - Ассинор, 32

Как прошла игра

До этого поединка "горожане" с нулем баллов находились в зоне вылета. Включая матчи Лиги конференций, их серия из поражений составляла уже шесть поединков подряд.

В отчетной игре хозяева открыли счет уже на старте: после ошибки защитников мяч подхватил Цара и переиграл голкипера.

ЛНЗ быстро ответил - Ассинор реализовал передачу Дайко. Гол проверили с помощью ВАР на предмет офсайда, но нарушения выявлено не было.

После перерыва Цара оформил дубль красивым ударом из-за пределов штрафной. Черкасчане пытались спасти игру, но взамен в компенсированное время пропустили еще дважды: отличились Шостак и Джонатан.

&quot;Александрия&quot; разгромила ЛНЗ и добыла первые очки в сезоне: кто в УПЛ остается с &quot;баранкой&quot;

Значение победы для "горожан"

"Александрия" получила первые очки в сезоне и поднялась на 13-е место (3 балла). Впрочем позиция временная, поскольку большинство поединков тура - еще впереди.

Единственной командой УПЛ, которая еще не набрала ни одного пункта, остается новичок дивизиона - "Эпицентр" из Каменца-Подольского. Команда попытается исправить ситуацию в субботу, 13 сентября, в гостевой игре против львовского "Руха". Начало матча - в 13:00.

Ранее представили полное расписание матчей 5-го тура украинской Премьер-лиги.

Также читайте, какую задачу-минимум по голам поставили Ванату в Испании.

