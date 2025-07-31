"Олександрія" – "Партизан": коли і де дивитися матч-реванш Ліги конференцій

Де і коли дивитися матч "Олександрія" - "Партизан"

Поєдинок відбудеться на головній арені сербського клубу в столиці - Белграді. Початок гри запланований на 22:00 за київським часом.

Поєдинок можна буде безкоштовно переглянути на каналі "КС ТБ / Єврокубки" у розділі "Спорт" на платформі "Київстар ТБ".

Перегляд буде безкоштовним для всіх зареєстрованих користувачів. Для доступу достатньо авторизуватися за номером мобільного телефону на сайті або в додатку "Київстар ТБ" та підтвердити вхід за допомогою SMS-коду. Дивитися можна з будь-якого пристрою.

Результат першої гри: серби мають перевагу

Перший матч відбувся у польському Катовіце, де українська команда тимчасово проводить домашні матчі.

Зустріч завершилася невтішною поразкою "Олександрії" з рахунком 0:2.

Таким чином, для виходу до наступної стадії турніру підопічним необхідно відігрувати два м’ячі.

Що відомо про суперника

"Партизан" - один із найтитулованіших клубів Сербії, у його активі 27 національних чемпіонських титулів і 16 перемог у Кубках Югославії, СРЮ та Сербії.

Минулого сезону команда посіла друге місце у чемпіонаті країни, поступившись лише "Црвені Звезді".

У цьому сезоні "Партизан" уже встиг стартувати в єврокубках. У першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи белградці поступилися кіпрському АЕКу. Попри перемогу вдома в додатковий час (2:1), серби програли серію пенальті - 5:6.

Окрім спортивних результатів, навколо клубу виник резонанс через передсезонну підготовку. Влітку "Партизан" тренувався у Москві, де взяв участь у турнірі "BetBoom Bratski Kup" і провів контрольні матчі з російськими ЦСКА та "Динамо". Ці клуби публічно підтримують воєнні дії РФ в Україні.

Такий крок викликав обурення в українських вболівальників і спортивних оглядачів, адже участь у подібних змаганнях виглядає як відверта демонстрація лояльності до держави-агресора.

Що далі: потенційний суперник в 3-му раунді

Команда, яка вийде переможцем із цього протистояння, зустрінеться в третьому раунді кваліфікації з переможцем пари "Мідтьюлланн" (Данія) - "Хіберніан" (Шотландія). У першому матчі ці колективи зіграли внічию 1:1.

Програвший у парі "Партизан" - "Олександрія" припинить виступи у єврокубках.