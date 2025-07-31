"Александрия" - "Партизан": когда и где смотреть матч-реванш Лиги конференций

Где и когда смотреть матч "Александрия" - "Партизан"

Поединок состоится на главной арене сербского клуба в столице - Белграде. Начало игры запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Поединок можно будет бесплатно посмотреть на канале "КС ТВ / Еврокубки" в разделе "Спорт" на платформе "Киевстар ТВ".

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Результат первой игры: сербы имеют преимущество

Первый матч состоялся в польском Катовице, где украинская команда временно проводит домашние матчи.

Встреча завершилась неутешительным поражением "Александрии" со счетом 0:2.

Таким образом, для выхода в следующую стадию турнира подопечным необходимо отыгрывать два мяча.

Что известно о сопернике

"Партизан" - один из самых титулованных клубов Сербии, в его активе 27 национальных чемпионских титулов и 16 побед в Кубках Югославии, СРЮ и Сербии.

В прошлом сезоне команда заняла второе место в чемпионате страны, уступив лишь "Црвене Звезде".

В этом сезоне "Партизан" уже успел стартовать в еврокубках. В первом квалификационном раунде Лиги Европы белградцы уступили кипрскому АЕКу. Несмотря на победу дома в дополнительное время (2:1), сербы проиграли серию пенальти - 5:6.

Кроме спортивных результатов, вокруг клуба возник резонанс из-за предсезонной подготовки. Летом "Партизан" тренировался в Москве, где принял участие в турнире "BetBoom Bratski Kup" и провел контрольные матчи с российскими ЦСКА и "Динамо". Эти клубы публично поддерживают военные действия РФ в Украине.

Такой шаг вызвал возмущение у украинских болельщиков и спортивных обозревателей, ведь участие в подобных соревнованиях выглядит как откровенная демонстрация лояльности к государству-агрессору.

Что дальше: потенциальный соперник в 3-м раунде

Команда, которая выйдет победителем из этого противостояния, встретится в третьем раунде квалификации с победителем пары "Мидтьюлланн" (Дания) - "Хиберниан" (Шотландия). В первом матче эти коллективы сыграли вничью 1:1.

Проигравший в паре "Партизан" - "Александрия" прекратит выступления в еврокубках.