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В окуповану Кирилівку заїхали білоруські військові, - мер Мелітополя

Фото: В окуповану Кирилівку заїхали білоруські військові (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Російські загарбники продовжують нарощувати свою присутність в Україні. До окупованої Кирилівки (Запорізька область) заїхали білоруські військові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

"Окупанти Запорізької області поширюють "попередження про обстріли" у пропагандистських соцмережах", - заявив мер міста.

Федоров розповів, що у Мелітополі через кожні 100 метрів розставили військових, які зупиняють авто і перехожих, перевіряють документи і телефони, попереджаючи про "загрозу" з боку ЗСУ. У селищі Мирне Мелітопольського району під приводом "захисту дітей від ударів ЗСУ" закрили школу до 30 січня.

Мер Мелітополя розповів про цілі окупантів у Запорізькій області:

  • змусити жителів не чекати, а боятись ЗСУ;
  • виправдати будь-який терор в окупації "захистом" цивільних;
  • обстрілювати цивільну інфраструктуру і перекласти вину на ЗСУ;
  • нарощувати військові сили на окупованих територіях.

"Так, вчора в Кирилівку заїхали білоруські військові. Вони можуть бути співробітниками приватної військової компанії. Ми ж не знаємо, як вони будуть прикривати участь у війні проти України. Може вони будуть казати, що це точно не регулярні війська Білорусі, але по факту це білоруси. По факту у них є шеврони якоїсь там Вітебської частини або бригади. Це те, що бачать наші мешканці", - додав Федоров.

Нагадаємо, що російські загарбники зазнають серйозних втрат на фронті, тому намагаються брехати про "успіхи" в соціальних мережах.

Російські загарбники зазнають серйозних втрат через бої у Запорізькій області. Через це вони вимушені відкривати нові шпиталі в окупованому Криму.

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