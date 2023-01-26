В окуповану Кирилівку заїхали білоруські військові, - мер Мелітополя

"Окупанти Запорізької області поширюють "попередження про обстріли" у пропагандистських соцмережах", - заявив мер міста.

Федоров розповів, що у Мелітополі через кожні 100 метрів розставили військових, які зупиняють авто і перехожих, перевіряють документи і телефони, попереджаючи про "загрозу" з боку ЗСУ. У селищі Мирне Мелітопольського району під приводом "захисту дітей від ударів ЗСУ" закрили школу до 30 січня.

Мер Мелітополя розповів про цілі окупантів у Запорізькій області:

змусити жителів не чекати, а боятись ЗСУ;

виправдати будь-який терор в окупації "захистом" цивільних;

обстрілювати цивільну інфраструктуру і перекласти вину на ЗСУ;

нарощувати військові сили на окупованих територіях.

"Так, вчора в Кирилівку заїхали білоруські військові. Вони можуть бути співробітниками приватної військової компанії. Ми ж не знаємо, як вони будуть прикривати участь у війні проти України. Може вони будуть казати, що це точно не регулярні війська Білорусі, але по факту це білоруси. По факту у них є шеврони якоїсь там Вітебської частини або бригади. Це те, що бачать наші мешканці", - додав Федоров.