В окуповану Кирилівку заїхали білоруські військові, - мер Мелітополя

Російські загарбники продовжують нарощувати свою присутність в Україні. До окупованої Кирилівки (Запорізька область) заїхали білоруські військові.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.
"Окупанти Запорізької області поширюють "попередження про обстріли" у пропагандистських соцмережах", - заявив мер міста.
Федоров розповів, що у Мелітополі через кожні 100 метрів розставили військових, які зупиняють авто і перехожих, перевіряють документи і телефони, попереджаючи про "загрозу" з боку ЗСУ. У селищі Мирне Мелітопольського району під приводом "захисту дітей від ударів ЗСУ" закрили школу до 30 січня.
Мер Мелітополя розповів про цілі окупантів у Запорізькій області:
"Так, вчора в Кирилівку заїхали білоруські військові. Вони можуть бути співробітниками приватної військової компанії. Ми ж не знаємо, як вони будуть прикривати участь у війні проти України. Може вони будуть казати, що це точно не регулярні війська Білорусі, але по факту це білоруси. По факту у них є шеврони якоїсь там Вітебської частини або бригади. Це те, що бачать наші мешканці", - додав Федоров.
Нагадаємо, що російські загарбники зазнають серйозних втрат на фронті, тому намагаються брехати про "успіхи" в соціальних мережах.
Російські загарбники зазнають серйозних втрат через бої у Запорізькій області. Через це вони вимушені відкривати нові шпиталі в окупованому Криму.
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