Мер Мелітополя пояснив, навіщо росіяни брешуть про "вдалий" наступ під Запоріжжям

Російські загарбники зазнають серйозних втрат на фронті, тому намагаються брехати про "успіхи" в соціальних мережах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

За його словами, протягом останніх днів окупанти поширювали історію про "вдалий наступ" російської армії на Запорізькому напрямку. Також вони розповідали про захоплення населених пунктів Кам’янське, Щербаки, Малі Щербаки та інших.

"Не маючи сил виграти війну на фронті, росіяни розгорнули інформаційну війну в інтернеті", - заявив Федоров.

Нагадаємо, що на Запорізькому напрямку Збройні сили України завдали удар по окупантах, в наслідок чого втрати росіян сягнули більше як півсотні осіб.

Російські загарбники зазнають серйозних втрат через бої у Запорізькій області. Через це вони вимушені відкривати нові шпиталі в окупованому Криму.

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