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Мер Мелітополя пояснив, навіщо росіяни брешуть про "вдалий" наступ під Запоріжжям

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Запорізька область, Вівторок 24 січня 2023 19:47
Мер Мелітополя пояснив, навіщо росіяни брешуть про "вдалий" наступ під Запоріжжям Фото: Мелітопольський міський голова Іван Федоров (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Російські загарбники зазнають серйозних втрат на фронті, тому намагаються брехати про "успіхи" в соціальних мережах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

"Не маючи сил виграти війну на фронті, росіяни розгорнули інформаційну війну в інтернеті", - заявив Федоров.

За його словами, протягом останніх днів окупанти поширювали історію про "вдалий наступ" російської армії на Запорізькому напрямку. Також вони розповідали про захоплення населених пунктів Кам’янське, Щербаки, Малі Щербаки та інших.

Федоров зазначив, що пропаганда росіян переслідувала наступні цілі:

  • відвернути увагу від провалу на Донецькому напрямку;
  • виправдати численні втрати на Запорізькому напрямку;
  • посіяти зневіру, щоб жителі перестали чекати на деокупацію.

"Проте традиційно жодна історія окупантів не підкріплена фактами", - додав мер.

Нагадаємо, що на Запорізькому напрямку Збройні сили України завдали удар по окупантах, в наслідок чого втрати росіян сягнули більше як півсотні осіб.

Російські загарбники зазнають серйозних втрат через бої у Запорізькій області. Через це вони вимушені відкривати нові шпиталі в окупованому Криму.

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