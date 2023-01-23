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Окупанти розгортають додаткові шпиталі через великі втрати у Запорізькій області

Новость на русском →
Крим, Понеділок 23 січня 2023 17:35
Окупанти розгортають додаткові шпиталі через великі втрати у Запорізькій області Фото: Окупанти розгортають додаткові шпиталі через великі втрати у Запорізькій області (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Російські загарбники зазнають серйозних втрат через бої у Запорізькій області. Через це вони вимушені відкривати нові шпиталі в окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Центра національного спротиву.

"Ворог зазнає великих втрат на Запорізькому напрямку й вимушений розгортати додаткові шпиталі в тимчасово окупованому Криму", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС зазначають, що через недостатню кількість лікарняних ліжок росіяни перетворили на шпиталь лікарню у Криму. При цьому в шпиталь завезли російських лікарів, бо не довіряють місцевим. Інших лікарів перевели в інші міські лікарні Севастополя.

Також ворог планує обладнати ще два шпиталі в Криму до кінця січня, адже зазнає великих втрат на Запорізькому напрямку, а шпиталі на окупованих територіях півдня України заповнені.

Нагадаємо, що міська лікарня Дніпрорудного Запорізької області забита пораненими росіянами, а місцеві медики відмовляються їх лікувати.

Російська армія не веде масштабних наступів у Запорізькій області. Проте окупанти намагаються штурмувати позиції ЗСУ малими групами.

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