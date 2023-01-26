В оккупированную Кирилловку заехали белорусские военные, - мэр Мелитополя

Российские захватчики продолжают наращивать свое присутствие в Украине. В оккупированную Кирилловку (Запорожская область) заехали белорусские военные.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.
"Оккупанты Запорожской области распространяют "предупреждение об обстрелах" в пропагандистских соцсетях", - заявил мэр города.
Федоров рассказал, что в Мелитополе через каждые 100 метров расставили военных, останавливающих авто и прохожих, проверяют документы и телефоны, предупреждая об "угрозе" со стороны ВСУ. В поселке Мирное Мелитопольского района под предлогом "защиты детей от ударов ВСУ" закрыли школу до 30 января.
Мэр Мелитополя рассказал о целях оккупантов в Запорожской области:
"Да, вчера в Кирилловку заехали белорусские военные. Они могут быть сотрудниками частной военной компании. Мы же не знаем, как они будут прикрывать участие в войне против Украины. Может, они будут говорить, что это точно не регулярные войска Беларуси, но по факту это белорусы. По факту у них есть шевроны какой-то Витебской части или бригады. Это то, что видят наши жители", - добавил Федоров.
Напомним, что российские захватчики понесут серьезные потери на фронте, поэтому пытаются врать об "успехах" в социальных сетях.
Российские захватчики несут серьезные потери из-за боев в Запорожской области. Поэтому они вынуждены открывать новые госпитали в оккупированном Крыму.
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