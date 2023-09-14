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Из оккупированной части Херсонской области вернули 11 детей

Херсон, Четверг 14 сентября 2023 12:15
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Из оккупированной части Херсонской области вернули 11 детей Фото: из оккупированной части Херсонской области вернули 11 детей (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

С оккупированной территории Херсонской области удалось эвакуировать еще 11 детей. Самой маленькой девочке всего три года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

Несовершеннолетних удалось вывезти на подконтрольную Украине территорию с временно оккупированного левобережья Херсонской области. Среди детей двое лишены родительской опеки. Остальные девять имеют родителей. Самой младшей девочке всего три года.

Всего с начала этого года из российской оккупации удалось вернуть 112 херсонских детей.

Отмечается, что над возвращением детей работали организация Save Ukraine, Офис уполномоченного по правам человека, Минреинтеграции, БО "Украинская сеть по правам ребенка", органы опеки и попечительства, службы по делам детей.

Россия депортирует украинских детей

Первая леди Украины Елена Зеленская ранее заявляла, что Россия вывезла из Украины около 19,5 тысячи детей. Процесс их возвращения сложен и длителен, поскольку россияне отказываются содействовать или хоть как-то помогать.

Следует добавить, что по делу о депортации украинских детей Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Недавно Украина смогла вернуть из России 11 детей, незаконно депортированных оккупантами.

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