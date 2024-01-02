В окупованому Токмаку пролунали вибухи

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Мелітополя Івана Федорова .

Він зазначив, що ці вибухи стали продовженням ще вчорашньої "бавовни" у місті.

"Окупанти Токмака продовжують приймати гучні "вітання" з Новим роком", - написав мер у своєму Telegram.

Федоров уточнив, що жителі Токмака повідомляють про три вибухи у цьому прифронтовому місті, що нині перебуває під контролем російських інтервентів.

Вибухи у Токмаку

Нагадаємо, російські загарбники окупували території вздовж берега Азовського моря, зокрема у Запорізькій області, у перші місяці повномасштабного вторгнення. У Токмаку, а також у Бердянську та Мелітополі ворог розмістив чимало техніки та складів, ці міста стали головними пунктами інтервентів. Разом з тим там нерідко відбуваються різноманітні вибухи.

Так, наприклад, перед тим у Токмаку гучна "бавовна" сталася вчора, 1 січня. Крім того, раніше повідомлялося про вибухи на північній околиці міста 24 грудня.

А наприкінці листопада у Токмаку "прилетіло" по будівлі, де дислокувалися російські загарбники.