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В окупованому Токмаку лунають гучні вибухи

Токмак, Неділя 24 грудня 2023 10:33
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В окупованому Токмаку лунають гучні вибухи Фото: міський голова Мелітополя Іван Федоров (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області повідомляють про гучні вибухи вранці 24 грудня. "Бавовна" лунає на північній околиці міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Мелітополя Івана Федорова.

"В Токмаку гучно. Схоже, що одразу і "камиш", і "певео", і "сверхзвук" завітали на північну околицю окупованого міста", - написав він.

Ситуація у Запорізькій області

Нагадаємо, що російські загарбники окупували території вздовж берега Азовського моря у перші місяці повномасштабного вторгнення. Міста Мелітополь, Бердянськ та Токмак стали головними пунктами ворога.

Також ми писали, що останнім часом почастішали вибухи в окупованому Мелітополі. Місцеві кажуть, що путінським військам стало неспокійно у місті, оскільки Сили оборони України мають зброю, яка може дістати до них.

Крім того, часто "бавовна" лунає й в окупованому Токмаку. Нещодавно там "прилетіло" по будівлі, де дислокувалися російські загарбники.

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