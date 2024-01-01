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В передмісті Токмака лунають вибухи

Запоріжжя, Понеділок 01 січня 2024 11:32
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В передмісті Токмака лунають вибухи Фото: в передмісті Токмака лунають вибухи 1 січня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області 1 січня лунають вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Мелітополя Івана Федорова.

"Русня в Токмаку приймає вітання з 2024 роком. Мешканці повідомляють про звуки вибухів в передмісті", - розповів він.

Ситуація у Токмаку

Російські війська заселяються до багатоповерхових будинків у Токамаку, де вже живуть громадянські люди. Очевидно, вони не відходять від своєї вже знайомої тактики "живого щита" і намагаються прикритися людьми на випадок прориву українських сил.

Крім того, окупанти посилюють оборону в районі Токмака, посилюють перевірки та збільшують кількість блокпостів у місті. Також окупанти в Запорізькій області затримали 15-річного підлітка за нібито "підготовку теракту".

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