З'явилися подробиці ранкових вибухів у Токмаку
Наслідком вибухів у тимчасово захопленому Токмаку Запорізької області вранці, 28 листопада, став "приліт" будівлі, яку використовували оккупанти. Воно розташоване у центрі міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Мелітополя Івана Федорова.
Як розповів він, посилаючись на дані місцевих, прилетіло в будівлю в центрі міста, яку окупанти давно використовували в своїх цілях.
"Після вибухів рашисти заметушилися - евакуювали "трьохсотих" і речі. Точна кількість ліквідованих окупантів уточнюється", - додав він.
Вибухи у Запорізькій області 28 листопада
Вранці у вівторок, 28 листопада, у Токмаку Запорізької області пролунали вибухи. Перед ними в місті пропадало світло.
Крім того, вибух вранці пролунав і у Запоріжжі. Він трапився під час повітряної тривоги. Як пізніше з'ясувалося, російські війська атакували одне із підприємств Запоріжжя. Ймовірно, ворог використав ракету "Іскандер", одну людину поранено.
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