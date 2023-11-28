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З'явилися подробиці ранкових вибухів у Токмаку

Запоріжжя, Вівторок 28 листопада 2023 15:35
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З'явилися подробиці ранкових вибухів у Токмаку Фото: у Токмаку зафіксовано "приліт" по будівлі росіян після вибухів 28 листопада (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Наслідком вибухів у тимчасово захопленому Токмаку Запорізької області вранці, 28 листопада, став "приліт" будівлі, яку використовували оккупанти. Воно розташоване у центрі міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Мелітополя Івана Федорова.

Як розповів він, посилаючись на дані місцевих, прилетіло в будівлю в центрі міста, яку окупанти давно використовували в своїх цілях.

"Після вибухів рашисти заметушилися - евакуювали "трьохсотих" і речі. Точна кількість ліквідованих окупантів уточнюється", - додав він.

Вибухи у Запорізькій області 28 листопада

Вранці у вівторок, 28 листопада, у Токмаку Запорізької області пролунали вибухи. Перед ними в місті пропадало світло.

Крім того, вибух вранці пролунав і у Запоріжжі. Він трапився під час повітряної тривоги. Як пізніше з'ясувалося, російські війська атакували одне із підприємств Запоріжжя. Ймовірно, ворог використав ракету "Іскандер", одну людину поранено.

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вибухи Запорожская область
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