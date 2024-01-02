ua en ru
Вт, 02 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В оккупированном Токмаке раздались взрывы

Токмак, Вторник 02 января 2024 20:06
UA EN RU
В оккупированном Токмаке раздались взрывы Иллюстративное фото: в оккупированном Токмаке прозвучала серия взрывов (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Во временно оккупированном Токмаке Запорожской области сегодня, 2 января, прогремела серия взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова.

Он отметил, что эти взрывы стали продолжением еще вчерашней "бавовны" в городе.

"Оккупанты Токмака продолжают принимать громкие "поздравления" с Новым годом", - написал мэр в своем Telegram.

Федоров уточнил, что жители Токмака сообщают о трех взрывах в этом прифронтовом городе, который находится под контролем российских интервентов.

Взрывы в Токмаке

Напомним, российские захватчики оккупировали территории вдоль берега Азовского моря, в частности, в Запорожской области, в первые месяцы полномасштабного вторжения. В Токмаке, а также Бердянске и Мелитополе враг разместил немало техники и складов, эти города стали главными пунктами интервентов. Вместе с тем там нередко происходят различные взрывы.

Так, например, перед тем в Токмаке громкая "бавовна" произошла вчера, 1 января. Кроме того, ранее сообщалось о взрывах на северной окраине города 24 декабря.

А в конце ноября в Токмаке "прилетело" по зданию, где дислоцировались российские захватчики.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
вибухи
NEWS
Четверо погибших и 92 раненых. Зеленский отреагировал на утренний удар РФ по Украине
Четверо погибших и 92 раненых. Зеленский отреагировал на утренний удар РФ по Украине
DAILY
Между плохими и сложными решениями: почему у Украины нет права на ошибку в 2024 году
РБК-Украинаинформационное агентство Между плохими и сложными решениями: почему у Украины нет права на ошибку в 2024 году