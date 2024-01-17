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В окупованому Токмаку лунають гучні вибухи

Фото: міський голова Мелітополя Іван Федоров (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області повідомляють про гучні вибухи вдень середи, 17 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Мелітополя Івана Федорова.

Він зазначив, що вибухів так багато, що росіяни вже втомилися їх рахувати.

"Росіяни вже втомилися рахувати прильоти", - написав Федоров.

Однак наразі не відомо, яка саме причина вибухів, та чи є влучання в позиції росіян.

Вибухи у Токмаку

Нагадаємо, росіяни окупували території вздовж берега Азовського моря у перші місяці повномасштабного вторгнення. У Токмаку, а також у Бердянську та Мелітополі ворог розмістив чимало техніки та складів, ці міста стали головними пунктами інтервентів. Разом з тим там нерідко відбуваються різноманітні вибухи.

Так, наприклад, перед тим у Токмаку гучна "бавовна" сталася 1 січня. Крім того, раніше повідомлялося про вибухи на північній околиці міста 24 грудня.

А наприкінці листопада у Токмаку "прилетіло" по будівлі, де дислокувалися російські загарбники.

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