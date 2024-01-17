RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В оккупированном Токмаке раздаются громкие взрывы

Фото: городской голова Мелитополя Иван Федоров (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Во временно оккупированном Токмаке Запорожской области сообщают о громких взрывах днем среды, 17 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Мелитополя Ивана Федорова.

Он отметил, что взрывов так много, что россияне уже устали их считать.

"Россияне уже устали считать прилеты", – написал Федоров.

Однако пока не известно, какая именно причина взрывов, есть ли попадание в позиции россиян.

Взрывы в Токмаке

Напомним, россияне оккупировали территории вдоль берега Азовского моря в первые месяцы полномасштабного вторжения. В Токмаке, а также Бердянске и Мелитополе враг разместил немало техники и складов, эти города стали главными пунктами интервентов. Вместе с тем там нередко происходят всевозможные взрывы.

Так, например, перед тем в Токмаке громкий "хлопок" произошел 1 января. Кроме того, ранее сообщалось о взрывах на северной окраине города 24 декабря.

А в конце ноября в Токмаке "прилетело" по зданию, где дислоцировались российские захватчики.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Контрнаступление ВСУВойна России против Украины