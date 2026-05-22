Дефіцит бензину в Севастополі: окупанти ввели ліміти на продаж

Заступник окупаційного голови міста Павло Ієно оголосив про обмеження продажу пального - не більше 20 літрів в одну каністру або машину.

Офіційне пояснення - боротьба з "ажіотажним попитом". Неофіційне - чиновник озвучив сам: "Існують певні логістичні складнощі, причина яких, гадаю, всім відома".

Телеграм-канал "ЧП Севастополь" зафіксував ситуацію на заправках мереж "АТАН" і "ТЕС": на табло або прочерки навпроти окремих марок палива, або ціни, що різко вирізняються на тлі звичних.

"Ціни летять у космос. Сотий перевалив за 100 рублів", - констатують автори каналу.

Окупаційний керівник Севастополя Михайло Развожаєв намагався заспокоїти містян: АІ-92, АІ-95 і дизель у місті є, але "не на всіх станціях". Дизельне паливо - лише за талонами. Нові поставки анонсувалися на вечір 22 травня.