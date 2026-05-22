Дефіцит бензину в Севастополі: окупанти ввели ліміти на продаж

15:51 22.05.2026 Пт
2 хв
На деяких заправках палива немає зовсім, на інших - черги й ліміт 20 літрів на авто
aimg Валерія Абабіна
Фото: Окупанти обмежили продаж бензину в Севастополі (Getty Images)

З вечора 21 травня окупований Севастополь охопив паливний дефіцит. Влада обмежила відпуск бензину до 20 літрів на авто, на заправках утворилися черги, а ціни перетнули позначку 100 рублів за літр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські телеграм-канали та заяву окупаційної адміністрації Севастополя.

Читайте також: Один з найбільших НПЗ Росії частково зупинився після атаки дрона, - Reuters

Заступник окупаційного голови міста Павло Ієно оголосив про обмеження продажу пального - не більше 20 літрів в одну каністру або машину.

Офіційне пояснення - боротьба з "ажіотажним попитом". Неофіційне - чиновник озвучив сам: "Існують певні логістичні складнощі, причина яких, гадаю, всім відома".

Телеграм-канал "ЧП Севастополь" зафіксував ситуацію на заправках мереж "АТАН" і "ТЕС": на табло або прочерки навпроти окремих марок палива, або ціни, що різко вирізняються на тлі звичних.

"Ціни летять у космос. Сотий перевалив за 100 рублів", - констатують автори каналу.

Окупаційний керівник Севастополя Михайло Развожаєв намагався заспокоїти містян: АІ-92, АІ-95 і дизель у місті є, але "не на всіх станціях". Дизельне паливо - лише за талонами. Нові поставки анонсувалися на вечір 22 травня.

Нагадаємо, паливна криза в Росії має системний характер і поглиблюється під ударами українських дронів.

18 травня Сили оборони атакували НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у Кстово, а вже 20 травня завод зупинив половину потужностей - зокрема установку первинної переробки, яка забезпечує 53% виробництва підприємства.

NORSI є другим за величиною виробником бензину в Росії.

Окремо в ніч на 21 травня після удару дронів спалахнув Сизранський НПЗ - понад 800 кілометрів від кордону України.

КримНПЗБензин