RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Дефицит бензина в Севастополе: оккупанты ввели лимиты на продажу

15:51 22.05.2026 Пт
2 мин
На некоторых заправках топлива нет совсем, на других - очереди и лимит 20 литров на авто
aimg Валерия Абабина
Фото: Оккупанты ограничили продажу бензина в Севастополе (Getty Images)

С вечера 21 мая оккупированный Севастополь охватил топливный дефицит. Власти ограничили отпуск бензина до 20 литров на авто, на заправках образовались очереди, а цены пересекли отметку 100 рублей за литр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские телеграм-каналы и заявление оккупационной администрации Севастополя.

Читайте также: Один из крупнейших НПЗ России частично остановился после атаки дрона, - Reuters

Заместитель оккупационного главы города Павел Иено объявил об ограничении продажи горючего - не более 20 литров в одну канистру или машину.

Официальное объяснение - борьба с "ажиотажным спросом". Неофициальное - чиновник озвучил сам: "Существуют определенные логистические сложности, причина которых, думаю, всем известна".

Телеграм-канал "ЧП Севастополь" зафиксировал ситуацию на заправках сетей "АТАН" и "ТЭС": на табло либо прочерки напротив отдельных марок топлива, либо цены, резко выделяющиеся на фоне привычных.

"Цены летят в космос. Сотый перевалил за 100 рублей", - констатируют авторы канала.

Оккупационный руководитель Севастополя Михаил Развожаев пытался успокоить горожан: АИ-92, АИ-95 и дизель в городе есть, но "не на всех станциях". Дизельное топливо - только по талонам. Новые поставки анонсировались на вечер 22 мая.

Напомним, топливный кризис в России имеет системный характер и углубляется под ударами украинских дронов.

18 мая Силы обороны атаковали НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово, а уже 20 мая завод остановил половину мощностей - в частности установку первичной переработки, которая обеспечивает 53% производства предприятия.

NORSI является вторым по величине производителем бензина в России.

Отдельно в ночь на 21 мая после удара дронов вспыхнул Сызранский НПЗ - более 800 километров от границы Украины.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КрымНПЗБензин