Дефицит бензина в Севастополе: оккупанты ввели лимиты на продажу

Заместитель оккупационного главы города Павел Иено объявил об ограничении продажи горючего - не более 20 литров в одну канистру или машину.

Официальное объяснение - борьба с "ажиотажным спросом". Неофициальное - чиновник озвучил сам: "Существуют определенные логистические сложности, причина которых, думаю, всем известна".

Телеграм-канал "ЧП Севастополь" зафиксировал ситуацию на заправках сетей "АТАН" и "ТЭС": на табло либо прочерки напротив отдельных марок топлива, либо цены, резко выделяющиеся на фоне привычных.

"Цены летят в космос. Сотый перевалил за 100 рублей", - констатируют авторы канала.

Оккупационный руководитель Севастополя Михаил Развожаев пытался успокоить горожан: АИ-92, АИ-95 и дизель в городе есть, но "не на всех станциях". Дизельное топливо - только по талонам. Новые поставки анонсировались на вечер 22 мая.