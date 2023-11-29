В окупованому Севастополі пролунали вибухи: росіяни кажуть про "навчання"

Як повідомляється, у Севастополі було чути не менше п'яти вибухів. Повітряну тривогу у місті не оголошували.

Водночас у проросійських Telegram-каналах пишуть про "навчання".

Вибухи в Криму

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в різних містах окупованого Криму регулярно лунають вибухи, пов'язані з ударами дронів і ракет по місцях розташування загарбників, стоянок техніки тощо.

Зокрема, у Росії заявили про масовану атаку дронів на тимчасово окупований Крим вночі 24 листопада. Тоді у місті Джанкой було уражено військові частину росіян, а також ППО, РЛС та особовий склад загарбників.

А 23 листопада у Новофедорівці Сакського району Криму лунали вибухи та кулеметні черги.

Також 21 листопада, в Севастополі пролунала серія вибухів. Очевидці заявили про перший вибух в центральній частині міста близько о 12:15. Після цього пролунав ще один. Попри те, що в місті не було оголошено про повітряну тривогу, пізніше, як писав "Кримський вітер" пролунало знову щонайменше п'ять вибухів.