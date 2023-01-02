UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В окупованому Севастополі пролунали вибухи

Фото: В окупованому Севастополі пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок увечері, 2 січня, у тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на інформацію місцевих Telegram-каналів.

Повідомляється, що у місті працюють системи протиповітряної оборони. При цьому зазначається, що над Севастополем буцімто збили безпілотник.

Окупаційний "голова" Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що у Севастополі працює ППО.

"У Севастополі працює система ППО. За попередніми даними над морем збито БПЛА. Усі служби працюють у штатному режимі", - написав він у Telegram.

Оновлено (21:43)

Развожаєв повідомив, що біля Севастополя в морі російські системи ППО збили другий безпілотник.

"Наші військові продовжують відбивати атаку", - додав окупант.

Нагадаємо, 30 грудня у Севастополі також прогриміли вибухи. Під час вибуху над містом у небі знаходилися російська авіація, а в морі - ракетний корабель.

Крім того, минулого тижня вибухи пролунали на російському аеродромі "Енгельс" у Саратовській області. За даними української розвідки, там було пошкоджено російські літаки і не тільки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
СевастопільВійна Росії проти України