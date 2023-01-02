В оккупированном Севастополе прогремели взрывы

Сообщается, что в городе работают системы противовоздушной обороны. При этом отмечается, что над Севастополем якобы сбили беспилотник.

Оккупационный "глава" Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в Севастополе работает ПВО.

"В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным над морем сбит БПЛА. Все службы работают в штатном режиме", - написал он в Telegram.

Напомним, 30 декабря в Севастополе также прогремели взрывы. Во время взрыва в небе над городом находились российская авиация, а в море - ракетный корабль.

Кроме того, на прошлой неделе взрывы прогремели на российском аэродроме "Энгельс" в Саратовской области. По данным украинской разведки, там были повреждены российские самолеты и не только.

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