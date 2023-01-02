RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В оккупированном Севастополе прогремели взрывы

Фото: В оккупированном Севастополе прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник вечером, 2 января, во временно оккупированном Севастополе прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию местных Telegram-каналов.

Сообщается, что в городе работают системы противовоздушной обороны. При этом отмечается, что над Севастополем якобы сбили беспилотник.

Оккупационный "глава" Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в Севастополе работает ПВО.

"В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным над морем сбит БПЛА. Все службы работают в штатном режиме", - написал он в Telegram.

Напомним, 30 декабря в Севастополе также прогремели взрывы. Во время взрыва в небе над городом находились российская авиация, а в море - ракетный корабль.

Кроме того, на прошлой неделе взрывы прогремели на российском аэродроме "Энгельс" в Саратовской области. По данным украинской разведки, там были повреждены российские самолеты и не только.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СевастопольВойна России против Украины