Вибухи на аеродромі "Енгельс" 26 грудня: у розвідці розкрили деталі наслідків

Внаслідок вибухів на російському аеродромі "Енгельс", що сталися у понеділок, 26 грудня, було пошкоджено російські літаки і не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

"Інформація уточнюється. Достеменно відомо про пошкодження літаків, транспортних засобів і особового складу. Йдеться дійсно про більш ніж трьох загиблих, як спочатку заявляли росіяни", - зазначив Юсов.

Він також наголосив, що військова інфраструктура Росії продовжує деградувати, тому такі інциденти можливі й у майбутньому.

Варто зауважити, що сьогодні, 29 грудня, на аеродромі "Енгельс" також пролунали вибухи. Там спрацювали системи ППО.