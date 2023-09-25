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В окупованому Севастополі кажуть про черговий гучний вибух

Фото: російські військові в окупованому Севастополі (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У тимчасово окупованому Севастополі знову пролунав вибух. Це сталося в ніч проти 25 вересня, буквально за кілька годин після заяв російських загарбників про роботу ППО в цьому місті через нібито атаку безпілотника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

За словами місцевих жителів, вибух у Севастополі був досить потужним, і його чули також і в інших населених пунктах - зокрема у Бахчисараї.

Також у пабліку було опубліковано скрін обговорення інциденту між користувачами мережі. Вибух було чутно близько 01:45.

У мережі обговорюють нічний вибух у Севастополі (скрін t.me/Crimeanwind)

Представники окупаційної "адміністрації" ніяк не коментують подію. Офіційної інформації про черговий вибух у Севастополі поки що немає.

Вибухи у Севастополі

Зазначимо, що перед цим повідомлялося про нібито атаку БПЛА пізно ввечері в неділю в Севастополі. Також у мережі розповідали про роботу систем протиповітряної оборони.

Нагадаємо, що останнім часом у Севастополі, а також в інших містах окупованого Криму, лунають вибухи практично щодня.

Так, перед цим, 22 вересня, по штабу Чорноморського флоту РФ було завдано ракетного удару. Пізніше в Управлінні стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ підтвердили, що за атакою стояли українські військові. А керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що внаслідок атаки на штаб ЧФ РФ у тимчасово окупованому Севастополі загинули щонайменше 9 людей, поранення зазнали 16 - серед них російські генерали.

Також повідомлялося, що 14 вересня вибухи пролунали в Євпаторії - там було знищено систему С-400 "Тріумф", яка коштує 1,2 млрд доларів.

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СевастопільКрымВибух