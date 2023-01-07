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В окупованому Севастополі говорять про вибух і збитий безпілотник

Фото: в окупованому Криму розповідають про вибух і збитий дрон біля Севастополя (Getty Images )
Автор: Володимир Костирін

У тимчасово підконтрольному Росії українському Севастополі повідомляють про звук вибуху, який чули вночі 7 січня. Представник окупаційної "влади" заявив про роботу систем протиповітряної оборони та збитого безпілотника.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

Так, вибух чули в районі Стрілки, на Фіоленті, Юмашева - близько другої години ночі, пишуть у паблику "Чп / Севастополь". За словами юзерів, аж "вікна затремтіли".

Також повідомляється, що близько третьої години ночі нібито бачили ракету, що летить.

Так званий "губернатор" Севастополя у своєму Telegram заявив про збитий силами ППО дрон.

За словами гауляйтера, безпілотник нібито був збитий над Північним молом над морем.

Раніше повідомлялося, що вночі 5 січня на північному сході захопленого РФ Криму в селищі Нижньогірський пролунали вибухи.

Перед цим стало відомо, що в районі мису Фіолент біля Севастополя вночі пролунали вибухи. Очевидці також розповідали про пожежу.

Нагадаємо також, що 3 січня в Джанкої в Криму було чути звуки вибухів, а в небі бачили сліди роботи ППО. А за день до цього, 2 січня, у Севастополі теж пролунали вибухи - тоді повідомлялося, що в окупованому місті працювали системи ППО, і нібито над Севастополем збили безпілотник.

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