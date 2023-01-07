В оккупированном Севастополе говорят о взрыве и сбитом беспилотнике

Так, взрыв слышали в районе Стрелки, на Фиоленте, Юмашева - около двух часов ночи, пишут в паблике "Чп / Севастополь". По словам юзеров, даже "окна затряслись".

Также сообщается, что около трех часов ночи якобы видели летящую ракету.

Так называемый "губернатор" Севастополя в своем Telegram заявил о сбитом силами ПВО дроне.

По словам гауляйтера, беспилотник якобы был сбит над Северным молом над морем.