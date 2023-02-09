В окупованому Мелітополі росіяни облаштували п’ять катівень для місцевих, - Федоров

"Сьогодні на території міста щонайменше п'ять катівень. Що таке п'ять катівень? Це тільки ті місця, які знаходяться, наприклад, у захопленому районному відділенні поліції, захопленому військкоматі, військовій частині. У цих катівнях росіяни, коли беруть у полон наших людей, точно роблять безчинства. Вже є підтверджені факти, що як тортури вони застосовують електрику і стріляють по кінцівках. І саме тому сьогодні ми називаємо наше місто найбільшою в'язницею в Європі. Тому що у Мелітополі залишилося приблизно 50-60 тисяч нашого цивільного населення, яке сьогодні не має жодних прав, жодних свобод", - наголосив Федоров.

За словами міського голови, ні про яку безпеку в окупованій частині Запорізької області сьогодні не йдеться.

"Вагнерівці", так само, як і більшість "мобиків" так само, як і кадировці, - це нечисть. Нечисть, яка приїхала на тимчасово окуповану частину Запорізької області. Для мешканців сьогодні не стоїть питання безпеки на тимчасово окупованій частині Запорізької області, бо вся тимчасово окупована частина регіону - це суцільна небезпека. І єдиний шлях, як позбавитися її, це виїхати з тимчасової окупації", - резюмував мер Мелітополя.

Але додав, що наразі люди не можуть гарантовано і цивілізовано залишити окуповане місто.

"Виїзд з тимчасово окупованого Мелітополя - це також своєрідна лотерея", - підкреслив Федоров.