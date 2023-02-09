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В Мелітополі залишилось близько 30% населення, - Федоров

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Мелітополь, Четвер 09 лютого 2023 07:33
В Мелітополі залишилось близько 30% населення, - Федоров Фото: мер Мелітополя Іван Федоров (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

У тимчасово окупованому Мелітополі залишилось від 50 до 60 тисяч мешканців, що складає приблизно 30% від кількості населення до повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

У тимчасово окупованому Мелітополі залишаються від 50 до 60 тисяч мешканців, це третина від кількості населення до початку повномасштабного вторгнення росії.

Таку цифру на брифінгу в Медіацентрі Україна - Укрінформ навів міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Залишилось 50 - 60 тисяч мешканців, це приблизно третина від кількості, яка була до 24 лютого 2022 року", - сказав він, уточнивши, що наразі виїхати з міста можна через тимчасово окупований Крим.

Мер нагадав, що Україна продовжує виплачувати зарплату, нараховувати пенсії та інші соціальні виплати мешканцям тимчасово окупованих територій.

Нагадаємо, що окупанти посилили тиск на цивільних в Мелітополі. Вдаються до нових методів шантажу, аби примусити отримати російський паспорт.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Мелітополі росіяни почали тероризувати учителів шкіл.

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