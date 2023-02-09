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В оккупированном Мелитополе россияне обустроили пять пыточных для местных, - Федоров

Фото: мэр Мелитополя Иван Федоров (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Российские захватчики оборудовали на территории оккупированного Мелитополя Запорожской области пять пыточных, где, по подтвержденным данным, применяют для пыток людей электричество и стреляют по конечностям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий городского головы Мелитополя Ивана Федорова в эфире телеканала FREEДОМ.

"Сегодня на территории города по меньшей мере пять застенков. Что такое пять застенков? Это только те места, которые находятся, например, в захваченном районном отделении полиции, захваченном военкомате, воинской части. В этих пыточных россияне, когда берут в плен наших людей, точно творят бесчинства. Уже есть подтвержденные факты, что в качестве пыток они применяют электричество и стреляют по конечностям, поэтому сегодня мы называем наш город самой большой тюрьмой в Европе. Потому что в Мелитополе осталось примерно 50-60 тысяч гражданского населения, у которого сегодня нет никаких прав, никаких свобод", - подчеркнул Федоров.

По словам городского головы, ни о какой безопасности в оккупированной части Запорожской области сегодня речь не идет.

"Вагнеровцы", так же, как и большинство "мобиков", так же, как и кадыровцы, - это нечисть. Нечисть, приехавшая на временно оккупированную часть Запорожской области. Для жителей сегодня не стоит вопроса безопасности на временно оккупированной части Запорожской области, потому что вся временно оккупированная часть региона - это сплошная опасность. И единственный путь, как избавиться от нее, это уехать из временной оккупации", - резюмировал мэр Мелитополя.

Но добавил, что пока люди не могут гарантированно и цивилизованно покинуть оккупированный город.

"Выезд из временно оккупированного Мелитополя - это тоже своеобразная лотерея", - подчеркнул Федоров.

Сегодня РБК-Украина сообщало, что во временно оккупированном Мелитополе осталось от 50 до 60 тысяч жителей, что составляет примерно 30% от населения до полномасштабного вторжения РФ.

Напомним, что оккупанты усилили давление на гражданских в Мелитополе. Прибегают к новым методам шантажа, чтобы заставить получить российский паспорт. Кроме того, в Мелитополе россияне начали терроризировать учителей школ.

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