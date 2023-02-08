Росіяни посилили примусову паспортизацію в Мелітополі, - Федоров

Аби примусити цивільних до отримання російського паспорта, окупанти ввели в місті низку обмежень:

без російського паспорта складно буде вести бізнес;

власників українських паспортів позбавили можливості отримувати деякі соціальні виплати;

з 1 березня пенсії отримуватимуть лише власники російських паспортів;

російські паспорти необхідні для переоформлення авто;

при відсутності російського паспорта неможливо буде володіти майном.

"Роблять з жителів окупованих територій, яких самі ж поставили на межу виживання, злочинців. І думають, що так зможуть підкорити людей. Попри тиск і залякування, навіть з паспортами Росії, які будуть змушені взяти, щоб не вмерти з голоду, нескорені жителі ТОТ лишаються вірними Україні і найбільше чекають перемоги", - заявиф Федоров.