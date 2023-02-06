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У Мелітополі окупанти проводять обшуки у вчителів: вилучають гаджети, - Федоров

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Україна, Понеділок 06 лютого 2023 00:18
У Мелітополі окупанти проводять обшуки у вчителів: вилучають гаджети, - Федоров Фото: міський голова Мелітополя Іван Федоров (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Російські окупанти у тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області тероризують учителів шкіл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Мелітополя Івана Федорова.

"Наразі вони почали з обшуками приходити до вчителів та освітян і забирати всі гаджети. Вони бояться, що ті, хто знаходяться на тимчасово окупованій території, онлайн проводять уроки за нашою українською програмою", - розповідає міський голова.

За словами Федорова, росіяни намагаються змусити українських педагогів навчати дітей за російською програмою, але ніхто з учителів цього не робить.

"Із 22 шкіл сьогодні росіяни хочуть, щоб хоч якось функціонувало лише 10. По-перше, немає учнів, які б погодилися ходити в цю школу, по-друге, немає достатньої кількості вчителів", - зазначив він.

За словами мера, у місті наразі знаходяться 2900 педагогів, на співпрацю з ворогом погодилося менше ніж 300. Він додав, що стали "колабораціоністами" переважно технічні працівники навчальних закладів.

"Учителі майже не погодилися. Жоден директор школи, директор дитячого садка не погодився співпрацювати з ворогом. Тож, сьогодні немає освітнього простору, а є рашистська пропаганда. Вони змушують наших дітей співати гімн Росії, у дитячих садочках малювати листи якомусь російському солдату", - заявив Федоров.

Як підкреслив мер Мелітополя, окупанти погрожують учителям, у тому числі, депортацією, якщо ті негайно не почнуть працювати за російськими програмами.

Нещодавно РБК-Україна повіддомляло, що у тимчасово окупованому Мелітополі росіяни збираються переіменувати 86 вулиці та провулків, які названі на честь українських діячів.

Нагадаємо, що військові Російської Федерації вимкнули базову станцію одного з найбільших провайдерів Мелітополя та заборонили місцевим жителям читати українські новини.

Нагадаємо, раніше Федоров повідомляв, що окупанти перетворили на військові госпіталі 80% лікарень у Запорізькій області.

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