В окупованому Мелітополі пролунали вибухи, - ЗМІ

За даними ЗМІ, вибухи в Мелітополі прогриміли близько 22.10. Зазначається, що перший був не такий потужний, як другий.

"Їх чули майже в кожному районі міста. За повідомленнями мелітопольців, звуки вибухів лунали з південного, південно-західного напрямків", - йдеться в публікації мелітопольського видання.

Також вказується, що перед звуками вибухів, приблизно за пів години, в районі міста було чути "гул".

"Здавалось, що летіли літаки чи ракети", - цитує "РІА Мелітополь" місцевих жителів.

Представники окупаційної "адміністрації" Мелітополя не робили заяв щодо ситуації, разом з тим в деяких пропагандистських Telegram-каналах з'явилися публікації про роботу ППО, та про начебто збиття одного з безпілотників, які летіли над містом.

Також місцеві ЗМІ пишуть, що вибухи було чути не лише в Мелітополі, а також недалеко від окупованого Енергодара Запорізької області.

Ситуація у Мелітополі

Нагадаємо, Мелітополь був окупований російськими загарбниками наприкінці лютого 2022 року під час широкомасштабного вторгнення РФ до України. Зазначимо, що попри "звання" "тилового", у місті не рідко гримлять вибухи в місцях розташування особового складу та техніки загарбників.

Так, наприклад, раніше повідомлялося про серію вибухів, що пролунали в окупованому Мелітополі 7 липня. Також з'явилася інформація, що після "прильотів" на аеродромі сталася пожежа.

Місцеве ЗМІ писало про займання в трьох локаціях, а найбільший осередок задимлення фіксувався ближче до Каховського шосе. Згодом стало відомо, що після "прильотів" у Мелітополі зникло світло, вода та інтернет.

У березні в Головному управлінні розвідки Міноборони України розповіли про спецоперацію в Мелітополі та знищення ворожих цілей.

А в жовтні у військовій розвідці поінформували, що місцеве підпілля, під керівництвом ГУР, знищило машину з окупантами у Мелітополі.