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В окупованому Мелітополі пролунали вибухи: горить аеродром

Неділя 07 липня 2024 16:24
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В окупованому Мелітополі пролунали вибухи: горить аеродром Фото: авіабаза в Мелітополі (wikimapia.org)
Автор: Едуард Ткач

У тимчасово окупованому Мелітополі пролунали вибухи. Після прильотів горить аеродром.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram РІА-Мелітополь і заяву колаборанта Володимира Рогова.

"Як мінімум, три точних прильоти. Наразі горить в трьох локаціях. Найбільший осередок задимлення ближче до Каховського шосе. Чути як містом несуться карети швидкої допомоги", - йдеться в повідомленні українського пабліка.

Інформацію про прильоти підтверджує і заява колаборанта Володимира Рогова. За його словами, у місті пролунало три вибухи. Це сталося в умовах ракетної небезпеки.

Нагадаємо, що з порту тимчасово окупованого Маріуполя окупанти вивезли ще одну партію українського зерна.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що ворог на тимчасово окупованих територіях України вигадав нову схему, як "законно" забрати житло у мешканців.

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