В окупованому Мелітополі пролунали вибухи: горить аеродром
У тимчасово окупованому Мелітополі пролунали вибухи. Після прильотів горить аеродром.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram РІА-Мелітополь і заяву колаборанта Володимира Рогова.
"Як мінімум, три точних прильоти. Наразі горить в трьох локаціях. Найбільший осередок задимлення ближче до Каховського шосе. Чути як містом несуться карети швидкої допомоги", - йдеться в повідомленні українського пабліка.
Інформацію про прильоти підтверджує і заява колаборанта Володимира Рогова. За його словами, у місті пролунало три вибухи. Це сталося в умовах ракетної небезпеки.
Нагадаємо, що з порту тимчасово окупованого Маріуполя окупанти вивезли ще одну партію українського зерна.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що ворог на тимчасово окупованих територіях України вигадав нову схему, як "законно" забрати житло у мешканців.
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