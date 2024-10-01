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Підпілля, під керівництвом ГУР, знищило машину з окупантами у Мелітополі

Вівторок 01 жовтня 2024 18:13
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Підпілля, під керівництвом ГУР, знищило машину з окупантами у Мелітополі Ілюстративне фото: у Мелітополі підпілля знищило машину з окупантами у Мелітополі (armyinform.com.ua)
Автор: Наталія Кава

Вдень вівторка, 1 жовтня, у тимчасово окупованому Мелітополі було чути звуки вибуху. Підпіллям було знищено автомобіль з російськими військовими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки України.

"1 жовтня 2024 року, у День захисників та захисниць України, поблизу заводу автотракторних запчастин у тимчасово окупованому Мелітополі вибухнув автомобіль ВАЗ 2110", - розповіли у ГУР.

За їх даними, у салоні авто перебували троє військовослужбовців російської окупаційної армії.

Варто зауважити, що операцію зі знищення окупантів, причетних до жорстокого терору місцевого населення, під координацією ГУР здійснили українські підпільники. Вони влаштувавши ворогу мінну пастку.

"ГУР МО України нагадує - кожного воєнного злочинця чекає справедлива відплата", - підкреслили у ГУР.

Ситуація у Мелітополі

Мелітополь був окупований російськими військами наприкінці лютого 2022 року під час масштабного вторгнення РФ. Попри статус "тилового" міста, там регулярно лунають вибухи, що вражають склади та техніку окупантів.

Наприклад, 7 липня в місті сталася серія вибухів, а на аеродромі виникла пожежа. Місцеві ЗМІ повідомили про три осередки займання, зокрема поблизу Каховського шосе. Після цих подій у місті зникли електрика, вода та інтернет.

А у березні в Головному управлінні розвідки Міноборони України розповіли про спецоперацію в Мелітополі та знищення ворожих цілей.

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