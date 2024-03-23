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В ГУР розповіли про спецоперацію в Мелітополі та знищення ворожих цілей

Мелітополь, Субота 23 березня 2024 16:38
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В ГУР розповіли про спецоперацію в Мелітополі та знищення ворожих цілей Фото: у ГУР розповіли про вчорашні вибухи в Мелітополі (armyinform.com.ua)
Автор: Володимир Костирін

В тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області внаслідок вчорашніх вибухів було знищено групу російських інтервентів та військову техніку. Це стало наслідком операції української розвідки та місцевих сил спротиву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що на території Мелітополя у п'ятницю, 22 березня, сталося два вибухи.

"Внаслідок спеціальної акції ГУР МО України та місцевого руху опору успішного вогневого ураження завдано групі російських загарбників та їхній військовій техніці", - йдеться у заяві.

Що відомо про ворожі втрати

У військовій розвідці розповіли, що, попередньо, в епіцентрі вибухів перебувало:

  • близько 20 російських окупантів,
  • 2 тентовані вантажівки "Камаз" та УАЗ "Patriot".

У ГУР додали, що точні втрати противника наразі уточнюються.

В ГУР розповіли про спецоперацію в Мелітополі та знищення ворожих цілей

Ситуація у Мелітополі

Нагадаємо, Мелітополь було окуповано у лютому 2022 року під час вторгнення РФ до України. І попри "звання" "тилового", у місті постійно гримлять вибухи в місцях розташування особового складу та техніки загарбників.

Наприклад, про вибух у Мелітополі повідомлялося у жовтні минулого року - це була вдала операція Сил спеціальних операцій України. Спецназівці відрізали окупантів від постачання палива та боєкомплекту.

Раніше у березні на окупованій території Запорізької області також лунали вибухи, зокрема в Токмаку та Мелітополі.

А перед тим у лютому російські окупанти самі влаштували вибух в спорткомплексі Мелітополя, внаслідок чого були поранені.

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Мелітополь ГУР Війна в Україні Вибухи
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