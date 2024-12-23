В оккупированном Мелитополе прогремели взрывы, - СМИ

По данным СМИ, взрывы в Мелитополе прогремели около 22.10. Отмечается, что первый был не такой мощный, как второй.

"Их слышали почти в каждом районе города. По сообщениям мелитопольцев, звуки взрывов раздавались с южного, юго-западного направлений", - говорится в публикации мелитопольского издания.

Также указывается, что перед звуками взрывов, примерно за полчаса, в районе города был слышен "гул".

"Казалось, что летели самолеты или ракеты", - цитирует "РИА Мелитополь" местных жителей.

Представители оккупационной "администрации" Мелитополя не делали заявлений относительно ситуации, вместе с тем в некоторых пропагандистских Telegram-каналах появились публикации о работе ПВО, и о якобы сбитии одного из беспилотников, которые летели над городом.

Также местные СМИ пишут, что взрывы были слышны не только в Мелитополе, а также недалеко от оккупированного Энергодара Запорожской области.

Ситуация в Мелитополе

Напомним, Мелитополь был оккупирован российскими захватчиками в конце февраля 2022 года во время широкомасштабного вторжения РФ в Украину. Отметим, что несмотря на "звание" "тылового", в городе не редко гремят взрывы в местах расположения личного состава и техники захватчиков.

Так, например, ранее сообщалось о серии взрывов, прогремевших в оккупированном Мелитополе 7 июля. Также появилась информация, что после "прилетов" на аэродроме произошел пожар.

Местное СМИ писало о возгорании в трех локациях, а самый большой очаг задымления фиксировался ближе к Каховскому шоссе. Впоследствии стало известно, что после "прилетов" в Мелитополе исчезли свет, вода и интернет.

В марте в Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали о спецоперации в Мелитополе, и уничтожении вражеских целей.

А в октябре в военной разведке проинформировали, что местное подполье, под руководством ГУР, уничтожило машину с оккупантами в Мелитополе.