ua en ru
Пн, 21 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти перетворили порт у Маріуполі на військову базу, - Андрющенко

Новость на русском →
Маріуполь, Донецька область, Понеділок 21 серпня 2023 08:48
Окупанти перетворили порт у Маріуполі на військову базу, - Андрющенко Фото: окупанти перетворили порт у Маріуполі на військову базу (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У порту тимчасово окупованого Маріуполя пришвартувався російський військовий корабель, а також раніше там помітили чотири бойові гвинтокрили загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

"Фіксуємо: Маріупольський порт став військовою базою. Врешті решт. Вчора в акваторію Маріупольського морського порту вперше з моменту окупації зайшло та пришвартувався російський військовий корабель", - написав Андрющенко.

Окрім того, за його словами, за годину до швартування корабля на території порту здійснили посадку чотири бойових гвинтокрили різного класу, які перебували там до вечора.

"Системне чи одноразове швартування - будемо дивитись. Однак точно судно пришвартовано геть в іншому місці від анонсованого. Якщо це постійне базування, то виникає купа питань. Починаючи від якої загрози тут корабель до оцінки загрози найближчим часом щодо нової битви за Маріуполь", - додав радник мера.

Фото: у порту Маріуполя пришвартувався російський військовий корабель (t.me/andriyshTime)

Ситуація у Маріуполі

Російські війська навесні 2022 року після місяців боїв захопили Маріуполь та район. Після цього окупанти зробили зі зруйнованого міста свою військову базу.

Як нещодавно розповідав Андрющенко, загарбники посилили перевірки місцевого населення у Маріуполі. В місті проводять так звані зачистки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь Донецька область порт окупанти Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ минулого тижня звільнили ще 3 кв. км довкола Бахмута, - Маляр
ЗСУ минулого тижня звільнили ще 3 кв. км довкола Бахмута, - Маляр
DAILY
Чому на Заході не вірять в успіх літнього наступу ЗСУ і чого чекати від подій на фронті
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чому на Заході не вірять в успіх літнього наступу ЗСУ і чого чекати від подій на фронті