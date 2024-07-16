В окупованому Маріуполі пролунали потужні вибухи

У тимчасово окупованому Маріуполі прогриміла низка потужних вибухів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника міського голови Петра Андрющенка.
"Маріуполь. Зафіксовано більше 5 вибухів. Деталі уточнюємо", - повідомив він.
Згодом він додав, що вибухи тривають і їх чути по всьому місту.
За даними пабліків, місцеві жителі бачили спалахи у небі.
Близько півночі Андрющенко повідомив про щонайменше два прильоти між мікрорайоном "Невський" та Агробазою в напрямку Мангуша.
"Судячи за все, "все збили" чергові системи ППО. З характеру атаки - спочатку було викрито базування ППО, а потім самі ! системи ППО приймали подарунки", - зазначив він.
Крім того, зазначив Андрющенко, попередньо є інформація про прильоти або падіння уламків у районі БКоси та Мелекіне Маріупольського району.
Також у місті частково зникло електропостачання. В Центральному районі - Новоселівка, повний блекаут.
Фото: Петро Андрющенко (t.me/andriyshTime)
Нагадаємо, в п'ятницю, 12 липня, у Маріуполі також прогриміли вибухи. Повідомлялося про приліт у районі місцевого аеропорту.
В ніч на 27 червня над містом пролунали вибухи. Повідомлялося про "збиття" над мікрорайоном Черемушкі Приморського району.
А 22 червня російські окупанти повідомляли про рух балістики в напрямку Маріуполя та роботу ППО.
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