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В окупованому Маріуполі пролунали потужні вибухи

Фото: у тимчасово окупованому Маріуполі пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У тимчасово окупованому Маріуполі прогриміла низка потужних вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника міського голови Петра Андрющенка.

"Маріуполь. Зафіксовано більше 5 вибухів. Деталі уточнюємо", - повідомив він.

Згодом він додав, що вибухи тривають і їх чути по всьому місту.

За даними пабліків, місцеві жителі бачили спалахи у небі.

Близько півночі Андрющенко повідомив про щонайменше два прильоти між мікрорайоном "Невський" та Агробазою в напрямку Мангуша.

"Судячи за все, "все збили" чергові системи ППО. З характеру атаки - спочатку було викрито базування ППО, а потім самі ! системи ППО приймали подарунки", - зазначив він.

Крім того, зазначив Андрющенко, попередньо є інформація про прильоти або падіння уламків у районі БКоси та Мелекіне Маріупольського району.

 
Фото: Петро Андрющенко (t.me/andriyshTime)

Також у місті частково зникло електропостачання. В Центральному районі - Новоселівка, повний блекаут.

 

Фото: Петро Андрющенко (t.me/andriyshTime)

Ситуація в Маріуполі

Нагадаємо, в п'ятницю, 12 липня, у Маріуполі також прогриміли вибухи. Повідомлялося про приліт у районі місцевого аеропорту.

В ніч на 27 червня над містом пролунали вибухи. Повідомлялося про "збиття" над мікрорайоном Черемушкі Приморського району.

А 22 червня російські окупанти повідомляли про рух балістики в напрямку Маріуполя та роботу ППО.

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Маріуполь