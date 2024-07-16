В окупованому Маріуполі пролунали потужні вибухи

"Маріуполь. Зафіксовано більше 5 вибухів. Деталі уточнюємо", - повідомив він.

Згодом він додав, що вибухи тривають і їх чути по всьому місту.

За даними пабліків, місцеві жителі бачили спалахи у небі.

Близько півночі Андрющенко повідомив про щонайменше два прильоти між мікрорайоном "Невський" та Агробазою в напрямку Мангуша.

"Судячи за все, "все збили" чергові системи ППО. З характеру атаки - спочатку було викрито базування ППО, а потім самі ! системи ППО приймали подарунки", - зазначив він.

Крім того, зазначив Андрющенко, попередньо є інформація про прильоти або падіння уламків у районі БКоси та Мелекіне Маріупольського району.

Фото: Петро Андрющенко (t.me/andriyshTime)

Також у місті частково зникло електропостачання. В Центральному районі - Новоселівка, повний блекаут.

Фото: Петро Андрющенко (t.me/andriyshTime)