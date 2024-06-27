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Над Маріуполем, Бердянськом та Мелітополем лунали вибухи

Україна, Четвер 27 червня 2024 08:41
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Над Маріуполем, Бердянськом та Мелітополем лунали вибухи Фото: над Маріуполем, Бердянськом та Мелітополем лунали вибухи 27 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У ніч проти 27 червня над Маріуполем лунали сильні вибухи. Їх чули також над Бердянськом та Мелітополем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Близько 3:00 пролунали вибухи над Маріуполем", - розповів він.

За словами Андрющенка, чули всі райони міста, повідомляють про "збиття" над мікрорайоном Черемушкі Приморського району.

"Також вибухи лунали над Бердянськом та Мелітополем", - додав радник мера.

Він додав, що наслідки та деталі наразі встановлюють.

"Але поки враження, що це спроби ППО росіян перехопити повітряні цілі до входу в акваторію Азовського моря або на територію Росії", - додав посадовець.

Ситуація у Маріуполі

Маріуполь був окупований російськими військами у 2022 році. Нещодавно повідомлялося, що Росія застосувала навмисну ​​тактику голоду під час захоплення міста.

Додамо, що порт у Маріуполі "ожив". Сталося це після того, як окупанти почали запускати "Калібри" з акваторії Азовського моря. За червень у порт Маріуполя вже встигли зайти чотири танкери РФ.

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