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В оккупированном Мариуполе прозвучали взрывы. Город частично обесточен

Фото: во временно оккупированном Мариуполе прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Во временно оккупированном Мариуполе прогремел ряд мощных взрывов. В некоторых районах города исчезла электроэнергия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника городского головы Петра Андрющенко.

"Мариуполь. Зафиксировано более 5 взрывов. Детали уточняем", - сообщил он.

Впоследствии он добавил, что взрывы продолжаются и их слышно по всему городу.

Согласно данным пабликов, местные жители видели вспышки в небе.

Обновлено 0:20

Около полуночи Андрющенко сообщил о как минимум двух прилетах между микрорайоном "Невский" и Агробазой в направлении Мангуша.

"Судя по всему, "все сбили" дежурные системы ПВО. По характеру атаки - сначала было разоблачено базирование ПВО, а потом сами системы ПВО принимали подарки", - сообщил он.

Кроме того, отметил Андрющенко, предварительно есть информация о прилетах или падении обломков в районе Белосарайской косы и Мелекино Мариупольского района.

 
Фото: Петр Андрющенко (t.me/andriyshTime)

Также в городе частично исчезло электроснабжение. В Центральном районе - Новоселовка, полный блэкаут.

 

Фото: Петр Андрющенко (t.me/andriyshTime)

Ситуация в Мариуполе

Напомним, в пятницу, 12 июля, в Мариуполе также прогремели взрывы. Сообщалось о прилете в районе местного аэропорта.

В ночь на 27 июня над городом прогремели взрывы. Сообщалось о "сбитии" над микрорайоном Черемушки Приморского района.

А 22 июня российские оккупанты сообщали о движении баллистики в направлении Мариуполя и работе ПВО.

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Мариуполь