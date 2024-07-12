У Маріуполі вибухи: повідомляють про можливий "приліт" в районі аеропорту
12 липня у Маріуполі пролунали вибухи. Не виключено, що "прилетіло" в районі аеропорту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маріупольську міськраду.
"У Маріуполі гучно! Місцеві пабліки повідомляють про роботу ППО. За словами маріупольців, вибухи чутно у Приморському районі. За вулицею Флотською піднявся стовп диму. Також повідомляють про звуки вибухів за містом", - йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, можливий "приліт" стався в районі аеропорту.
"Повідомляється, що там нещодавно був віце-прем'єр уряду РФ Марат Хуснулін та ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін. Окупаційні джерела повідомляють про нібито "перехват 5 ракет HIMARS". Але судячи з диму, реальність зовсім інша", - додали у міськраді.
Вибухи у Маріуполі
Російські війська окупували місто Маріуполь Донецької області у лютому 2022 року. З того моменту порт загарбники перетворили на військову базу.
При цьому Сили оборони постійно б'ють по військових об'єктах, що розташовані в межах міста та в Маріупольському районі. Так, у червні у Маріуполі теж лунали вибухи. Загарбники повідомляли про балістику у напрямку міста та роботу ППО.
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