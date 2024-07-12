У Маріуполі вибухи: повідомляють про можливий "приліт" в районі аеропорту

12 липня у Маріуполі пролунали вибухи. Не виключено, що "прилетіло" в районі аеропорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маріупольську міськраду .

"У Маріуполі гучно! Місцеві пабліки повідомляють про роботу ППО. За словами маріупольців, вибухи чутно у Приморському районі. За вулицею Флотською піднявся стовп диму. Також повідомляють про звуки вибухів за містом", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, можливий "приліт" стався в районі аеропорту.

"Повідомляється, що там нещодавно був віце-прем'єр уряду РФ Марат Хуснулін та ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін. Окупаційні джерела повідомляють про нібито "перехват 5 ракет HIMARS". Але судячи з диму, реальність зовсім інша", - додали у міськраді.