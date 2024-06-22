У Маріуполі сталися вибухи, окупанти заявили про роботу ППО: є "прильоти"

У Маріуполі пролунали вибухи 22 червня. Окупанти заявили про роботу ППО, є інформація про "приліт".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маріупольську міськраду.

"У Маріуполі гучно!" - йдеться у повідомленні.

Окупанти повідомляють про балістику у напрямку міста та роботу ППО.

"У місцевих чатах повідомляють, що чутно вибухи у Приморському районі міста. Загарбники пишуть про збиття ракет біля міста, а також в районі селища Нікольське", - додали у міськраді.

Також зазначається, що можливий "приліт" або падіння уламків на 23-му мікрорайоні

"Жителі пишуть, що чули вибух та видно чорний дим", - додають посадовці.

Що відомо про "прильоти"

За попередньою інформацією, внаслідок обстрілів, в окупованому Маріуполі було влучання в базування окупантів. Пошкоджено до 5 одиниць техніки. Також було пошкоджено ППО загарбників.

Крім того, є інформація, що удар прийшовся на полігон біля селища Старий Крим та базування загарбників біля військкомату у селищі Нікольське.