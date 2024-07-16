В окупованому Маріуполі пролунали потужні вибухи

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника міського голови Петра Андрющенка.

За даними пабліків, місцеві жителі бачили спалахи у небі.

Згодом він додав, що вибухи тривають і їх чути по всьому місту.

"Маріуполь. Зафіксовано більше 5 вибухів. Деталі уточнюємо", - повідомив він.

Ситуація в Маріуполі

Нагадаємо, в п'ятницю, 12 липня, у Маріуполі також прогриміли вибухи. Повідомлялося про приліт у районі місцевого аеропорту.

В ніч на 27 червня над містом пролунали вибухи. Повідомлялося про "збиття" над мікрорайоном Черемушкі Приморського району.

А 22 червня російські окупанти повідомляли про рух балістики в напрямку Маріуполя та роботу ППО.

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