В оккупированном Мариуполе прозвучали взрывы. Город частично обесточен
Во временно оккупированном Мариуполе прогремел ряд мощных взрывов. В некоторых районах города исчезла электроэнергия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника городского головы Петра Андрющенко.
"Мариуполь. Зафиксировано более 5 взрывов. Детали уточняем", - сообщил он.
Впоследствии он добавил, что взрывы продолжаются и их слышно по всему городу.
Согласно данным пабликов, местные жители видели вспышки в небе.
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Около полуночи Андрющенко сообщил о как минимум двух прилетах между микрорайоном "Невский" и Агробазой в направлении Мангуша.
"Судя по всему, "все сбили" дежурные системы ПВО. По характеру атаки - сначала было разоблачено базирование ПВО, а потом сами системы ПВО принимали подарки", - сообщил он.
Кроме того, отметил Андрющенко, предварительно есть информация о прилетах или падении обломков в районе Белосарайской косы и Мелекино Мариупольского района.
Также в городе частично исчезло электроснабжение. В Центральном районе - Новоселовка, полный блэкаут.
Фото: Петр Андрющенко (t.me/andriyshTime)
Ситуация в Мариуполе
Напомним, в пятницу, 12 июля, в Мариуполе также прогремели взрывы. Сообщалось о прилете в районе местного аэропорта.
В ночь на 27 июня над городом прогремели взрывы. Сообщалось о "сбитии" над микрорайоном Черемушки Приморского района.
А 22 июня российские оккупанты сообщали о движении баллистики в направлении Мариуполя и работе ПВО.
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