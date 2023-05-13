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В окупованому Луганську пролунали вибухи

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Субота 13 травня 2023 20:04
В окупованому Луганську пролунали вибухи Фото: В окупованому Луганську пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи. Це другий такий випадок за сьогоднішній день.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

На даний момент інформації щодо вибуху або можливих "прильотів" не надходило.

В окупованому Луганську пролунали вибухи

Фото: В окупованому Луганську пролунали вибухи (t.me/incident_lug)

Нагадаємо, 12 травня в тимчасово окупованому Луганську пролунав вибух, після чого в мережі повідомили про приліт і пожежу на території машинобудівного заводу, який використовують окупанти.

При цьому сьогодні вранці в Луганську пролунав ще один вибух. Як стверджуються російські ЗМІ, під час обстрілу потрапили до старої будівлі Луганської академії внутрішніх справ, де з 2015 року мали у своєму розпорядженні російських окупантів.

Додамо, що окупанти вирішили відключити мобільний інтернет у Луганській області. Нібито через удари по регіону.

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Луганськ Вибух Війна Росії проти України
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