В окупованому Луганську прогриміли вибухи
Фото: в окупованому Луганську прогриміли вибухи (t.me/LIC_LPR)
У тимчасово окупованому Луганську прогриміли вибухи у п'ятницю, 12 травня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
Місцеві повідомляють, що перед вибухами було чутно шум, який нагадує по звуку ракети.
Над Луганськом піднялись густі клуби диму.
Нагадаємо, загарбники створюють нові "військкомати" у Луганській області.
Окрім того, колаборанти в Луганській області обговорюють евакуацію та вивезення документів і обладнання.
До того ж, декілька днів тому біля окупованого Сєвєродонецька пролунали потужні вибухи.
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