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В окупованому Луганську прогриміли вибухи

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Луганськ, П'ятниця 12 травня 2023 18:54
В окупованому Луганську прогриміли вибухи Фото: в окупованому Луганську прогриміли вибухи (t.me/LIC_LPR)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У тимчасово окупованому Луганську прогриміли вибухи у п'ятницю, 12 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Місцеві повідомляють, що перед вибухами було чутно шум, який нагадує по звуку ракети.

Над Луганськом піднялись густі клуби диму.

Нагадаємо, загарбники створюють нові "військкомати" у Луганській області.

Окрім того, колаборанти в Луганській області обговорюють евакуацію та вивезення документів і обладнання.

До того ж, декілька днів тому біля окупованого Сєвєродонецька пролунали потужні вибухи.

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