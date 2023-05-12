В окупованому Луганську прогриміли вибухи

У тимчасово окупованому Луганську прогриміли вибухи у п'ятницю, 12 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Місцеві повідомляють, що перед вибухами було чутно шум, який нагадує по звуку ракети.

Над Луганськом піднялись густі клуби диму.

Нагадаємо, загарбники створюють нові "військкомати" у Луганській області.

Окрім того, колаборанти в Луганській області обговорюють евакуацію та вивезення документів і обладнання.

До того ж, декілька днів тому біля окупованого Сєвєродонецька пролунали потужні вибухи.

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