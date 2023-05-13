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В оккупированном Луганске прогремели взрывы

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Суббота 13 мая 2023 20:04
В оккупированном Луганске прогремели взрывы Фото: В оккупированном Луганске прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Во временно оккупированном Луганске прогремели взрывы. Это второй подобный случай за сегодняшний день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

На данный момент информации по поводу взрыва или возможных "прилетов" не поступала.

В оккупированном Луганске прогремели взрывы

Фото: В оккупированном Луганске прогремели взрывы (t.me/incident_lug)

Напомним, 12 мая во временно оккупированном Луганске раздался взрыв, после чего в сети сообщили о прилете и пожаре на территории машиностроительного завода, который используют оккупанты.

При этом сегодня утром в Луганске прогремел еще один взрыв. Как утверждаются российские СМИ, во время обстрела попали в старое здание Луганской академии внутренних дел, где с 2015 года располагали российских оккупантов.

Добавим, что оккупанты решили отключить мобильный интернет в Луганской области. Якобы из-за ударов по региону.

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Луганск Взрыв Война России против Украины
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