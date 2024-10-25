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В окупованому Луганську назріває транспортний колапс, - ЦНС

П'ятниця 25 жовтня 2024 02:49
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В окупованому Луганську назріває транспортний колапс, - ЦНС Фото: у Луганську гострий брак водіїв міського транспорту (росЗМІ)
Автор: Валерій Савицький

У тимчасово окупованому Луганську посилюється проблема з громадським транспортом. Причиною є масова мобілізація водіїв автотранспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

У місті виходять на роботу лише третина від потрібної кількості водіїв громадського транспорту. Причина в тому, що інших росіяни забрали на війну. Загарбники досі не можуть знайти хоча б 300 водіїв, щоб міські маршрути запрацювали.

Тим часом місцева окупаційна адміністрація готує чергове "покращення" - підвищення цін на проїзд. Це, за їхніми словами, має сприяти покращенню якості перевезень.

Однак місцеві мешканці у це не вірять. На їхню думку, зростанням цін на проїзд тотальний брак водіїв, а також зношеність автопарку не вирішити.

Ситуація на окупованих територіях

У тимчасово окупованому Старобільську Луганської області російські загарбники провели рейди по школах, під час яких агітували старшокласників вступати до лав армії РФ.

В окупованій Макіївці Донецької області спостерігається гострий брак лікарів у лікарнях. Через це місцеві жителі залишаються без медичної допомоги.

Крім того, в окупованих районах Донецької області, загарбники поглибили фільтрацію серед підлітків і дітей.

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