В окупованій Донецькій області ворог посилив фільтраційні заходи серед підлітків, - ЦНС

На тимчасово окупованих територіях України посилилися фільтраційні заходи серед підлітків та дітей. Ворог робить це під приводом наведення правопорядку.

Передає РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву ( ЦНС ).

За даними інформаційного ресурсу, лише за цей рік в окупованій частині Донецької області росіяни взяли на облік 263 неповнолітніх. Серед них - 16 осіб, яких вважають "екстремістами". Мова насамперед йде про дітей з проукраїнськими поглядами.

"Таких українців відправляють на примусове обстеження або лікування у психіатричні заклади", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, російські окупанти проводять системні фільтраційні заходи, щоб витіснити населення "неросійської національності". Зокрема, представники армії РФ та окупаційних адміністрацій проводять перевірки квартир тих людей, яким заборонили в'їзд на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей.

"На практиці, росіяни продовжують не просто витісняти патріотично налаштованих людей з тимчасово окупованих територій, але й жорстко переслідувати", - пише ЦНС.

В кінці публікації Центр національного спротиву закликав людей повідомляти про представників армії РФ та колаборантів, які вчиняють протиправні дії щодо місцевих жителів.