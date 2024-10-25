В оккупированном Луганске назревает транспортный коллапс, - ЦНС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

В городе выходят на работу лишь треть от нужного количества водителей общественного транспорта. Причина в том, что остальных россияне забрали на войну. Захватчики до сих пор не могут найти хотя бы 300 водителей, чтобы городские маршруты заработали.

Тем временем местная оккупационная администрация готовит очередное "улучшение" - повышение цен на проезд. Это, по их словам, должно способствовать улучшению качества перевозок.

Однако местные жители в это не верят. По их мнению, ростом цен на проезд тотальную нехватку водителей, а также изношенность автопарка не решить.