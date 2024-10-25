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В оккупированном Луганске назревает транспортный коллапс, - ЦНС

Пятница 25 октября 2024 02:49
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В оккупированном Луганске назревает транспортный коллапс, - ЦНС Фото: в Луганске острая нехватка водителей городского транспорта (росСМИ)
Автор: Валерий Савицкий

Во временно оккупированном Луганске углубляется проблема с общественным транспортом. Причиной является массовая мобилизация водителей автотранспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

В городе выходят на работу лишь треть от нужного количества водителей общественного транспорта. Причина в том, что остальных россияне забрали на войну. Захватчики до сих пор не могут найти хотя бы 300 водителей, чтобы городские маршруты заработали.

Тем временем местная оккупационная администрация готовит очередное "улучшение" - повышение цен на проезд. Это, по их словам, должно способствовать улучшению качества перевозок.

Однако местные жители в это не верят. По их мнению, ростом цен на проезд тотальную нехватку водителей, а также изношенность автопарка не решить.

Ситуация на оккупированных территориях

Во временно оккупированном Старобельске Луганской области российские захватчики провели рейды по школам, во время которых агитировали старшеклассников вступать в ряды армии РФ.

В оккупированной Макеевке Донецкой области наблюдается острая нехватка врачей в больницах. Из-за этого местные жители остаются без медицинской помощи.

Кроме того, в оккупированных районах Донецкой области, захватчики углубили фильтрацию среди подростков и детей.

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